Этой ночью Армия России нанесла массированный удар по Украине

Ранее мощный пожар вспыхнул на ТЭЦ-5 в Киеве в ночь на среду после ракетного удара Вооружённых сил Российской Федерации. Очевидцы рассказали, что пожар был виден из разных районов города. По предварительным данным, зафиксирован третий прилёт ракет, предположительно, по ТЭЦ-6. Местные власти подтвердили факт пожара в Голосеевском районе, где расположена ТЭЦ-5.