Politico: страны Европы создают свое разведывательное сообщество

Европейские страны создают собственное разведывательное сообщество, пишет Politico со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что за последний год во многих столицах стран Европы в представительствах при Брюсселе появились сотрудники разведки. Развивается идея создания более мощных полномочий, подобных ЦРУ, что раньше считалось немыслимым.
Авторы подчеркивают, что стремление более глубоко сотрудничать в сфере разведки усилилось после прекращения обмена разведывательной информацией с Киевом со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
По словам одного из представителей западной разведки, Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за объединение европейских разведывательных служб.
Чиновники опасаются, что трансатлантические площадки, включая НАТО, станут менее надежными для обмена разведывательными данными.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия направила США запрос в связи с публикацией Financial Times, где утверждается, что Вашингтон несколько месяцев передает Киеву разведданные, используемые для ударов по целям на российской территории.