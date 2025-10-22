Ричмонд
МИД Японии: Токио не отказывается от планов заключить мирный договор с РФ

Мотэги заявил, что японская сторона продолжает поддерживать Украину и санкции против России.

Источник: Аргументы и факты

Японское правительство по-прежнему придерживается планов по заключению мирного договора с Россией в случае разрешения территориального вопроса, заявил новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

Вместе с тем, по словам главы МИД, пока нельзя говорить о каком-либо прогрессе в этом направлении. Мотэги также отметил, что японская сторона продолжает поддерживать Украину и санкционный режим в отношении РФ.

Напомним, 21 октября новым премьер-министром Японии избрали главу Либерально-демократической партии (ЛДП) страны Санаэ Такаити. Она стала первой женщиной, возглавившей японское правительство.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Россия рассчитывает на улучшение двусторонних отношений с Японией после избрания Такаити.