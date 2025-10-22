Свердловских мэров предлагают назначать, а не избирать

Теперь же, в случае принятия законопроекта, назначать кандидатов в мэры будет сам губернатор. Глава региона будет создавать комиссии, которым предстоит рассматривать кандидатуры на должности мэров и после рекомендовать их губернатору. Губернатор после этого вносит не менее двух кандидатур в думу для избрания нового мэра.
По мнению политолога Алексея Шабурова, изменения в системе избрания мэров были предопределены ещё новой редакцией Конституции 2020 года. Тогда местное самоуправление было встроено в «единую систему публичной власти», что заложило правовую основу для непосредственного участия губернаторов в назначении мэров. Таким образом, это сознательная стратегия федеральных властей по усилению власти губернаторов и ослаблению самостоятельности муниципалитетов.
Федеральный центр дал регионам право выбирать: переходить на новую систему или нет. Шаг понятен и целесообразен, поскольку позволяет усилить контроль губернатора над областью. Любой губернатор мечтает иметь возможность прямо назначать мэров, и теперь такая перспектива становится вполне реальной.
Политолог Илья Гращенков соглашается, что инициатива губернатора перевести выборы мэров на назначаемую должность является закономерным шагом в рамках общероссийского тренда на централизацию и унификацию публичной власти. Меняется сама природа власти на местах: мэр из независимого политика, ответственного перед избирателями, превращается в госслужащего, подчинённого губернатору. Это создаёт единую управляемую вертикаль для реализации федеральных решений.
Официальная цель изменений — повысить эффективность управления и минимизировать политические риски, ведь прямые выборы создают альтернативные центры влияния и неподконтрольные фигуры.
Должность главы населённого пункта уже давно воспринимается как сложная и ответственная, потому что именно городскому чиновнику жители предъявляют претензии по поводу любых возникающих проблем. Поэтому изменение процедуры отбора кандидатов едва ли существенно повлияет на общую картину распределения должностей.
Алексей Шабуров подчёркивает, что вносимые изменения вряд ли радикально изменят политическую ситуацию в регионе или приведут к массовой смене действующих мэров. Там, где назначение проходит гладко, ситуация останется прежней. Тех руководителей, кого губернатор хочет заменить, он заменит независимо от принятой системы.
Теперь местный уровень сопротивления возможностям губернатора сократится, и местная элита получит меньше возможностей влиять на итоговый выбор.
Илья Гращенков добавляет, что качество назначаемых кадров вызывает сомнения. Дело в том, что назначенные мэры теряют прямую связь с населением и свою независимость, ставя отчетность перед региональным руководством выше решения насущных проблем горожан. Такой подход может привести к росту социальной напряжённости в долгосрочной перспективе.
Законопроект планируется рассмотреть депутатами на ближайшем заседании комитета по местному самоуправлению, запланированном на четверг, 23 октября. Если документ будет согласован, он поступит на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области, заседание которого состоится 28 октября.