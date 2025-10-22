Главу польского МИД обвинили в избирательном отношении к решениям МУС

Польский депутат Славомир Ментцен обвинил министра иностранных дел страны Радослава Сикорского в выборочном подходе к выполнению указаний Международного уголовного суда (МУС). По его словам, глава МИД проявляет готовность следовать решениям МУС, когда речь идет о президенте России Владимире Путине, но игнорирует аналогичные распоряжения в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Политик обратил внимание, что польское правительство направило Нетаньяху приглашение на мероприятия, посвящённые годовщине освобождения концлагеря Освенцим, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест. Более того, Варшава гарантировала израильскому премьеру полную безопасность на время визита, что, по мнению депутата, демонстрирует двойные стандарты внешней политики Польши.
Ментцен задался вопросом, почему власти страны в одном случае готовы рисковать осложнением отношений с Россией во имя следования указаниям Гааги, а в другом — полностью закрывают глаза на те же самые решения.
Ранее, 21 октября, Радослав Сикорский в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что польские власти могут принудительно посадить самолет президента России, если он пересечёт воздушное пространство страны. Министр подчеркнул, что Варшава обязана выполнять предписания Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского лидера.
Читайте также: «Теракты будут»: выяснилось, на что готова Польша, чтобы сорвать саммит в Будапеште.