Главу польского МИД обвинили в избирательном отношении к решениям МУС

Политик обратил внимание, что польское правительство направило Нетаньяху приглашение на мероприятия, посвящённые годовщине освобождения концлагеря Освенцим, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест. Более того, Варшава гарантировала израильскому премьеру полную безопасность на время визита, что, по мнению депутата, демонстрирует двойные стандарты внешней политики Польши.