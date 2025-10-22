Ричмонд
Трамп потребовал от Минюста США выплатить ему около $230 млн компенсации

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Министерство юстиции выплатило ему около $230 млн компенсации за федеральные расследования в отношении него. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По словам собеседников издания, любое решение может быть в итоге одобрено высокопоставленными должностными лицами министерства, которые ранее уже были адвокатами Дональда Трампа или тех, кто находился в его окружении.

В двух исках, поданных Дональдом Трампом в 2023 и в 2024 году, — он требует компенсации за предполагаемые нарушения его прав, связанные с расследованием вмешательства России в выборы, обыском ФБР его резиденции во Флориде в 2022 году и обвинениями Министерства юстиции в ненадлежащем обращении с секретными документами.

