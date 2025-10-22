Трамп потребовал от Минюста США выплатить ему около $230 млн компенсации

В двух исках, поданных Дональдом Трампом в 2023 и в 2024 году, — он требует компенсации за предполагаемые нарушения его прав, связанные с расследованием вмешательства России в выборы, обыском ФБР его резиденции во Флориде в 2022 году и обвинениями Министерства юстиции в ненадлежащем обращении с секретными документами.