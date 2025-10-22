Собчак ответила депутатам думы Екатеринбурга, приревновавшим ее к мэрии

«Вот и екатеринбургские депутаты говорят, что внимание привлечь проще не через обращения, а через освещение проблем в больших telegram-каналах. Ну служу России. Но, если честно, лучше бы чиновники вспоминали о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнет Собчак или кто-то другой публичный [человек]», — написала Собчак в своем telegram-канале.