Собчак ответила депутатам думы Екатеринбурга, приревновавшим ее к мэрии

Так она отреагировала на сегодняшнюю реплику в гордуме Екатеринбурга об игнорировании обращений депутатов.
«Вот и екатеринбургские депутаты говорят, что внимание привлечь проще не через обращения, а через освещение проблем в больших telegram-каналах. Ну служу России. Но, если честно, лучше бы чиновники вспоминали о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнет Собчак или кто-то другой публичный [человек]», — написала Собчак в своем telegram-канале.
Как писал ЕАН, сегодня на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы депутат Александр Колесников пожаловался на то, что мэрия реагирует в основном на публикации Собчак. Однако обращения самих народных избранников, со слов Колесникова, чиновники игнорируют.