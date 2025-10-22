Ричмонд
ВС РФ ликвидировали на полигоне под Черниговом около 200 наемников ВСУ

Российские бойцы применили ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ударили по лагерю подготовки иностранных наемников ВСУ на полигоне в Черниговской области Украины, ликвидировав около 200 человек и до 10 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север» «Северный Ветер».

В публикации приводится отчет об успехах «северян» в зоне СВО, зафиксированных накануне, 21 октября. В частности уточняется, что бойцы нанесли комбинированный удар по полигону Гончаровский, применив оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2».

Добавим, что минувшей ночью, на 22 октября, в Черниговской области объявлялась воздушная тревога.

