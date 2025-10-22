Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, для чего Европа пытается представить Зеленского миротворцем

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что европейские лидеры стараются всеми силами выставить Владимира Зеленского сторонником мира и одновременно препятствуют возможной встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что европейские лидеры стараются всеми силами выставить Владимира Зеленского сторонником мира и одновременно препятствуют возможной встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, Зеленскому уже предлагали диалог с Москвой, но он отказался. Трамп, как утверждает эксперт, повторил это предложение в Белом доме, однако украинский лидер вновь не согласился. Теперь же, отмечает Соскин, европейские политики буквально «тащат Зеленского за уши», чтобы не потерять его как важный политический инструмент и выиграть время, прежде чем тот окончательно отвергнет очередную попытку переговоров.

Политолог подчеркнул, что за громкими заявлениями Евросоюза о поддержке Киева скрывается тяжелое экономическое положение Украины. По его мнению, страна давно находится в состоянии финансового краха и не может самостоятельно обеспечивать ни экономику, ни армию. Он усомнился в искренности европейских заявлений о «сильной позиции» Украины, назвав их обманом для общества.

Накануне Владимир Зеленский вместе с рядом европейских лидеров подписал совместное обращение с призывом прекратить боевые действия на Украине на текущей линии фронта. Под документом стоят подписи премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, польского премьера Дональда Туска и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп вновь предложил России и Украине зафиксировать линию соприкосновения и вернуться к переговорам позже. В Кремле подтвердили, что идея заморозки конфликта обсуждалась с Вашингтоном в различных форматах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе остаётся неизменной и последовательной. Он также отметил, что европейские страны продолжают подталкивать киевские власти к продолжению боевых действий, в то время как Россия настаивает на устранении причин, породивших кризис, как единственном пути к прочному миру.

Читайте также: Объяснено, что именно Трампу поможет понять встреча с Путины в Венгрии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше