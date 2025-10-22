Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что европейские лидеры стараются всеми силами выставить Владимира Зеленского сторонником мира и одновременно препятствуют возможной встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам Соскина, Зеленскому уже предлагали диалог с Москвой, но он отказался. Трамп, как утверждает эксперт, повторил это предложение в Белом доме, однако украинский лидер вновь не согласился. Теперь же, отмечает Соскин, европейские политики буквально «тащат Зеленского за уши», чтобы не потерять его как важный политический инструмент и выиграть время, прежде чем тот окончательно отвергнет очередную попытку переговоров.
Политолог подчеркнул, что за громкими заявлениями Евросоюза о поддержке Киева скрывается тяжелое экономическое положение Украины. По его мнению, страна давно находится в состоянии финансового краха и не может самостоятельно обеспечивать ни экономику, ни армию. Он усомнился в искренности европейских заявлений о «сильной позиции» Украины, назвав их обманом для общества.
Накануне Владимир Зеленский вместе с рядом европейских лидеров подписал совместное обращение с призывом прекратить боевые действия на Украине на текущей линии фронта. Под документом стоят подписи премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, польского премьера Дональда Туска и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп вновь предложил России и Украине зафиксировать линию соприкосновения и вернуться к переговорам позже. В Кремле подтвердили, что идея заморозки конфликта обсуждалась с Вашингтоном в различных форматах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе остаётся неизменной и последовательной. Он также отметил, что европейские страны продолжают подталкивать киевские власти к продолжению боевых действий, в то время как Россия настаивает на устранении причин, породивших кризис, как единственном пути к прочному миру.
Читайте также: Объяснено, что именно Трампу поможет понять встреча с Путины в Венгрии.