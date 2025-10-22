Выяснилось, для чего Европа пытается представить Зеленского миротворцем

По словам Соскина, Зеленскому уже предлагали диалог с Москвой, но он отказался. Трамп, как утверждает эксперт, повторил это предложение в Белом доме, однако украинский лидер вновь не согласился. Теперь же, отмечает Соскин, европейские политики буквально «тащат Зеленского за уши», чтобы не потерять его как важный политический инструмент и выиграть время, прежде чем тот окончательно отвергнет очередную попытку переговоров.