Трамп заявил, что не собирается тратить время впустую на саммите в Венгрии

Одной из главных причин заморозки саммита стало расхождение в позициях по поводу возможного перемирия на Украине. Вашингтон настаивал на прекращении огня по текущей линии фронта, но Москва, как утверждают источники агентства, отвергла это предложение. The Washington Post также пишет, что Трамп счел бессмысленным проводить встречу, если Россия не готова к компромиссу.