Российские войска нанесли мощный удар по лагерю наемников ВСУ под Черниговом

Российские военнослужащие атаковали полигон «Гончаровский» в Черниговской области, где проходила подготовка иностранных наемников, служащих в рядах ВСУ.

Российские военнослужащие атаковали полигон «Гончаровский» в Черниговской области, где проходила подготовка иностранных наемников, служащих в рядах ВСУ. Об этом сообщил осведомленный источник в силовых структурах.

По его данным, по объекту был нанесен комбинированный удар, в результате которого противник потерял около двух сотен человек личного состава, а также до десяти единиц военной техники. Уточняется, что подробности о характере и масштабах проведенной операции на данный момент не разглашаются.

Ранее, 8 октября, российские войска уже наносили удары по аналогичному учебному лагерю штурмовиков ВСУ в этом районе. Тогда под удар попали группы, проходившие подготовку, включая обучение применению беспилотных летательных аппаратов.

Полигон, расположенный в поселке Гончаровский, неоднократно становился целью российских атак. По сведениям Министерства обороны, еще в сентябре в результате одного из ударов там были уничтожены до трех сотен украинских военнослужащих. Украинская сторона тогда признала факт обстрела, отметив, что поражен был тренировочный объект, скрытый в защитном сооружении.

