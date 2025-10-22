Экипаж танка ВС РФ 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ под горящей машиной

Во время выполнения задания в башню танка прилетела противотанковая управляемая ракета. В результате повреждения боевой машины командир и Колючий получили ранения. Последний получил медаль «За отвагу».
«Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя», — сказал механик.
А ранее оператор FPV-дронов «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке. Отмечается, что у ликвидированных наёмников было вооружение от НАТО, в частности винтовки М4 производства фирмы Colt.
