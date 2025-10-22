Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ заняли Шахово под Добропольем

Военкор сообщил также о продвижении российских подразделений в районе шахты ⅚ в Мирнограде.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на добропольском направлении российским подразделениям удалось занять село Шахово, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши войска на Добропольском выступе заняли Октябрьское (Шахово)», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении российских подразделений к северу от террикона шахты ⅚ в Мирнограде и о боях за лесополосы у села Гнатовка, расположенного в четырех десятках километров от Шахова.

Напомним, неделю назад появилась информация о начале штурма войсками РФ Шахова с нескольких направлений. На этой неделе стало известно, что российские военные сломили сопротивление противника в селе.