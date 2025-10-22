Котенок: войска РФ заняли Шахово под Добропольем

Продвигающимся на добропольском направлении российским подразделениям удалось занять село Шахово, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши войска на Добропольском выступе заняли Октябрьское (Шахово)», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении российских подразделений к северу от террикона шахты ⅚ в Мирнограде и о боях за лесополосы у села Гнатовка, расположенного в четырех десятках километров от Шахова.
Напомним, неделю назад появилась информация о начале штурма войсками РФ Шахова с нескольких направлений. На этой неделе стало известно, что российские военные сломили сопротивление противника в селе.