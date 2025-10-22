Суд вновь рассмотрит дело об увольнении главы округа в Пермском крае

Суд вновь рассмотрит иск прокуратуры Пермского края об увольнении бывшего главы Кунгурского муниципального округа Вадима Лысанова в связи с утратой доверия, сообщает портал Properm.ru.
Ведомство уже требовало сменить формулировку увольнения ушедшего по собственному желанию главы округа на «в связи с утратой доверия», однако с этим сперва не согласились кунгурские депутаты, а затем и две судебные инстанции.
Прокуратура вновь попыталась обжаловать решение — на этот раз в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске. В результате дело направили на новое рассмотрение в Пермский краевой суд.
Напомним, надзорное ведомство усмотрело в действиях Вадима Лысанова конфликт интересов: по версии прокуратуры, он имел близкие отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. В последние годы прокуратура Пермского края организовала целую кампанию по борьбе с подобного рода конфликтами интересов в деятельности чиновников разного уровня — и есть несколько примеров, когда её целями становились главы муниципальных округов. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.