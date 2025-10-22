Ричмонд
Отправка призывников на срочную военную службу начнется 23 октября

На укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси планируется направить около 10 тысяч человек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Отправка в войска граждан, призванных на срочную военную службу, начнется с 23 октября, об этом сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что призыв проходит в соответствии с указом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

По данным ведомства, в первый день в войска будет направлено около тысячи призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания.

«Всего в октябре — ноябре на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в соответствии с решениями призывных комиссий планируется направить около 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 500 человек.

Церемония принятия военной присяги пройдет 22 ноября, а увольнение в запас — в октябре — ноябре 2025 года.
