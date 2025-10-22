В пресс-службе Государственного таможенного комитета проинформировали, что Литва закрыла два оставшихся погранперехода на границе с Беларусью 22 октября.
В ведомстве уточнили, что Литва ночью 22 октября закрыла движение в двух направлениях: с 03.00 через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны), а с 05.00 — через «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны).
В ГТК обратили внимание, что в электронной очереди на выезд из Беларуси в названных пунктах пропуска было зарегистрировано более 1500 грузовиков.
Литва закрыла два оставшихся перехода на границе с Беларусью. Фото: телеграм-канал ГТК Беларуси.
«Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях будет сообщаться дополнительно», — обратили внимание в пресс-службе.
Напомним, что в августе 2023 года Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» («Лоша» с белорусской стороны) и «Твярячюс» (сопредельный «Видзы»). Кроме того, с 1 марта 2024 года литовская сторона приняла решение закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет про «Райгардас» («Привалка» с белорусской стороны) и «Лаворишкес» («Котловка»).
