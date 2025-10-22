Литва закрыла два оставшихся погранперехода на границе с Беларусью 22 октября

Напомним, что в августе 2023 года Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» («Лоша» с белорусской стороны) и «Твярячюс» (сопредельный «Видзы»). Кроме того, с 1 марта 2024 года литовская сторона приняла решение закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет про «Райгардас» («Привалка» с белорусской стороны) и «Лаворишкес» («Котловка»).