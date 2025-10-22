МИД РФ: удалось получить гарантии безопасности для ЗАЭС со стороны Киева

Продолжительные консультации по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) позволили получить от Киева гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания этого объекта, сообщили в МИД России.
«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — подчеркнули в ведомстве.
Также отмечается, что Россия призвала МАГАТЭ оказать содействие «режиму тишины» на ЗАЭС. В МИД РФ напомнили, что 23 сентября в результате атаки ВСУ получила повреждения опора ЛЭП «Днепровская», по которой станция получала необходимое внешнее электропитание.
После этого энергоснабжение ЗАЭС осуществлялось с помощью резервных дизель-генераторов.
Напомним, 18 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что восстановление подключения Запорожской атомной станции к внешним электросетям займёт около недели. Он назвал начало ремонтных работ важным шагом, поскольку станция в течение нескольких недель вынуждено снабжалась электроэнергией от дизель-генераторов.