Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: удалось получить гарантии безопасности для ЗАЭС со стороны Киева

Россия попросила МАГАТЭ оказать содействие «режиму тишины» на Запорожской АЭС.

Источник: Аргументы и факты

Продолжительные консультации по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) позволили получить от Киева гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания этого объекта, сообщили в МИД России.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что Россия призвала МАГАТЭ оказать содействие «режиму тишины» на ЗАЭС. В МИД РФ напомнили, что 23 сентября в результате атаки ВСУ получила повреждения опора ЛЭП «Днепровская», по которой станция получала необходимое внешнее электропитание.

После этого энергоснабжение ЗАЭС осуществлялось с помощью резервных дизель-генераторов.

Напомним, 18 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что восстановление подключения Запорожской атомной станции к внешним электросетям займёт около недели. Он назвал начало ремонтных работ важным шагом, поскольку станция в течение нескольких недель вынуждено снабжалась электроэнергией от дизель-генераторов.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше