Литва закрыла движение транспорта на границе с Белоруссией

Литва закрыла движение в двух пунктах пропуска на границе с Белоруссией.

МИНСК, 22 окт — РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе.

В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

«Этой ночью Литва закрыла движение: с 3.00 (совпадает с мск) пункт пропуска “Шальчининкай” (с белорусской стороны “Бенякони”) и с 5.00 через пункт пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссии указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1500 грузовиков.

«Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях в сложившейся ситуации будет сообщаться», — говорится в сообщении.

Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.