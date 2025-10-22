Озвучена актуальная позиция Японии по курильскому вопросу и отношениям с РФ

В документе отмечается, что в японском информационном пространстве целенаправленно формируется представление о будто бы присущем Москве стремлении к силовому разрешению спорных вопросов. В качестве иллюстраций этой риторики японская сторона ссылается на воссоединение Крыма с Россией, специальную военную операцию на Украине и так называемую оккупацию северных территорий советскими войсками в 1945 году, представляя эти события в виде необоснованных обвинений.