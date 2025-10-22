Озвучена актуальная позиция Японии по курильскому вопросу и отношениям с РФ

Новый кабинет министров Японии под руководством Санаэ Такаити сохраняет намерение урегулировать проблему принадлежности южных Курильских островов и подписать мирный договор с Российской Федерацией. Данную позицию подтвердил новый министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, ранее уже занимавший этот пост в 2019—2021 годах, сообщает «ТАСС».
Он подчеркнул, что Япония продолжит придерживаться курса на определение суверенитета четырех северных островов — так в Японии именуют южную часть Курильского архипелага — и заключение мирного договора.
Вместе с тем Тосимицу Мотэги добавил, что в настоящий момент не приходится говорить о какой-либо возможности прогресса на переговорах с Россией по мирному соглашению.
Ранее, второго октября, Министерство иностранных дел России обнародовало доклад, в котором указало на попытки Японии использовать украинский конфликт для продвижения своих нелегитимных территориальных претензий на южнокурильские острова.
В документе отмечается, что в японском информационном пространстве целенаправленно формируется представление о будто бы присущем Москве стремлении к силовому разрешению спорных вопросов. В качестве иллюстраций этой риторики японская сторона ссылается на воссоединение Крыма с Россией, специальную военную операцию на Украине и так называемую оккупацию северных территорий советскими войсками в 1945 году, представляя эти события в виде необоснованных обвинений.
