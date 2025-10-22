Нетаньяху уволил советника по национальной безопасности

В начале 2023 года Цахи Ханегби был назначен на пост главы Совета по национальной безопасности. До этого бывший депутат от партии «Ликуд» неоднократно занимал министерские должности в израильском правительстве. С началом конфликта в Газе Нетаньяху также уволил министра обороны Йоава Галланта и руководителя ШАБАКа (службы внутренней безопасности) Ронена Бара.