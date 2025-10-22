Ричмонд
Нетаньяху уволил советника по национальной безопасности

Цахи Ханегби заявил, что срок его полномочий истекает 22 октября.

Источник: Аргументы и факты

Глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил во вторник, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о его отставке.

В заявлении, направленном в AFP, Ханегби отметил, что Нетаньяху сообщил ему о намерении назначить нового руководителя Совета национальной безопасности. Срок полномочий Ханегби, по его словам, истекает «сегодня».

В начале 2023 года Цахи Ханегби был назначен на пост главы Совета по национальной безопасности. До этого бывший депутат от партии «Ликуд» неоднократно занимал министерские должности в израильском правительстве. С началом конфликта в Газе Нетаньяху также уволил министра обороны Йоава Галланта и руководителя ШАБАКа (службы внутренней безопасности) Ронена Бара.

