Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва возобновила движение через пункты пропуска на границе с Беларусью

Литва минувшей ночью временно закрывала движение на границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета.

Пункты пропуска закрывали в двух направлениях: с 3:00 через «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и с 5:00 через «Мядининкай» («Каменный Лог»). По данным, предоставленным ведомством, в электронной очереди на выезд из нашей страны в указанных пунктах пропуска было зарегистрировано более 1500 грузовиков.

Спустя время в Госпогранкомитете сообщили, что движение в данных пунктах пропуска возобновили: оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд.