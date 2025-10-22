Литва возобновила движение через пункты пропуска на границе с Беларусью

Пункты пропуска закрывали в двух направлениях: с 3:00 через «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и с 5:00 через «Мядининкай» («Каменный Лог»). По данным, предоставленным ведомством, в электронной очереди на выезд из нашей страны в указанных пунктах пропуска было зарегистрировано более 1500 грузовиков.