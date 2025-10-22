Литва закрыла пограничные переходы с Белоруссией

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за использования метеозондов для нелегальной транспортировки товаров через границу. Власти уточнили, что полёты остановлены до дальнейших распоряжений аэронавигационной службы, а пассажирам рекомендовано следить за официальными обновлениями аэропорта. Было обнаружено несколько десятков воздушных шаров, однако их реальное количество может оказаться больше.