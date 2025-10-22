Сикорского поставили на место после угроз в адрес Путина: польского министра обвинили в двойных стандартах

Польский депутат Славомир Ментцен раскритиковал позицию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по вопросам Международного уголовного суда. Свое заявление парламентарий разместил в социальной сети X. Он обвинил главу внешнеполитического ведомства в двойных стандартах.
Депутат напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Несмотря на это решение, польское правительство гарантировало израильскому лидеру безопасность во время визита на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Ментцен подчеркнул, что тот же суд выдал аналогичный «ордер» и в отношении российского президента.
Парламентарий задался вопросом, почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к нему в другом. Ментцен указал на непоследовательность позиции официальной Варшавы.
«Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?» — поинтересовался депутат.
Как известно, с дерзким заявлением Польша выступила недавно. Тогда Сикорский заявил, мол, Варшава не может гарантировать безопасность самолета президента РФ Владимира Путина во время его перелета на саммит с главой США Дональдом Трампом в Будапешт.