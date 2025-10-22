МИД РФ заявил о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — заявили в дипломатическом ведомстве.
По информации МИД, 23 сентября в результате удара Вооружённых сил Украины была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская», через которую осуществляется внешнее энергоснабжение ЗАЭС.
В период повреждения магистральной ЛЭП энергоснабжение собственных нужд атомной станции обеспечивалось за счёт работы резервных дизель-генераторов. Полученные гарантии безопасности создали условия для начала восстановительных работ на критически важном энергетическом объекте.
Напомним, что в результате удара, нанесённого украинскими войсками по линии электропередачи, 23 сентября Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения. Тогда эксперты предупредили о серьёзной угрозе расплавления ядерного топлива на станции, аналогичной катастрофе на «Фукусиме-1». Для поддержания работы жизненно важных систем ЗАЭС была вынуждена перейти на резервные дизельные генераторы.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.