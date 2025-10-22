МИД РФ заявил о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

Напомним, что в результате удара, нанесённого украинскими войсками по линии электропередачи, 23 сентября Запорожская АЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения. Тогда эксперты предупредили о серьёзной угрозе расплавления ядерного топлива на станции, аналогичной катастрофе на «Фукусиме-1». Для поддержания работы жизненно важных систем ЗАЭС была вынуждена перейти на резервные дизельные генераторы.