ВСУ впервые за долгое время задействовали полк «Скала» под Сумами и провалились

После долгого затишья подразделения полка «Скала» были вновь брошены в бой ВСУ на Сумском направлении, но контратака обернулась неудачей. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В контратаках ВСУ задействовали подразделения 158-й отдельной механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк “Скала”, который долгое время не привлекался к штурмовым действиям», — сказал представитель силовых структур в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что на Харьковском направлении ударный отряд «Ирландцы» провёл тщательную разведку и нанёс внезапный удар по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ. Подробности о применённых средствах поражения и времени атаки не раскрываются.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.