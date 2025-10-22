Главные новости 22 октября 2025 года

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о проведении саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что окончательного решения о переговорах еще не принял, и добавил, что не хотел бы «терять время впустую». Политик пообещал сообщить о принятом решении по поводу встречи в Венгрии через два дня.