Главные новости 22 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 22 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 октября 2025.

Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным пока не принято

Источник: Гавриил Григоров/ТАСС

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о проведении саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что окончательного решения о переговорах еще не принял, и добавил, что не хотел бы «терять время впустую». Политик пообещал сообщить о принятом решении по поводу встречи в Венгрии через два дня.

В МИД получили гарантии безопасности по ЗАЭС от Киева

Источник: Reuters

В МИД России сообщили, что украинские власти согласились предоставить гарантии безопасности для Запорожской АЭС на период восстановления штатного внешнего электропитания. Опора линии электропередачи «Днепровская», которая обеспечивает внешнее электроснабжение ЗАЭС, была повреждена еще 23 сентября.

Стали известны детали плана ЕС по Украине

Источник: Reuters

Газета Telegraph раскрыла подробности предложения стран Европы и Киева по разрешению украинского кризиса. План представляет собой копию американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. В документе говорится, что территории, занятые Москвой, российскими не признают, санкции снимут, но замороженные активы вернут только после помощи Украине.

В США переработкой плутония займутся частные компании

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

В США откроют доступ частным энергетическим компаниям к оружейному плутонию для переработки в топливо для американской атомной энергетики. Министерство энергетики США предоставит бизнесу 19 тонн металла с высоким содержанием плутония из боеголовок времен холодной войны. Доступ к ресурсам могут открыть американской компании Oklo и французской Newcleo.

В Мордовии в результате удара дронов ВСУ повреждено предприятие

Источник: РИА "Новости"

В Мордовии после атаки украинских БПЛА повреждено одно из предприятий. Об этом сообщил губернатор республики Артем Здунов. Всего в ночь на 22 октября российские средства ПВО уничтожили и нейтрализовали 33 украинских беспилотника над девятью регионами и акваториями Черного и Азовского морей.