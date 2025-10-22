Главные новости 22 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 октября 2025.
Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным пока не принято
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о проведении саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что окончательного решения о переговорах еще не принял, и добавил, что не хотел бы «терять время впустую». Политик пообещал сообщить о принятом решении по поводу встречи в Венгрии через два дня.
В МИД получили гарантии безопасности по ЗАЭС от Киева
Стали известны детали плана ЕС по Украине
Газета Telegraph раскрыла подробности предложения стран Европы и Киева по разрешению украинского кризиса. План представляет собой копию американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. В документе говорится, что территории, занятые Москвой, российскими не признают, санкции снимут, но замороженные активы вернут только после помощи Украине.
В США переработкой плутония займутся частные компании
В США откроют доступ частным энергетическим компаниям к оружейному плутонию для переработки в топливо для американской атомной энергетики. Министерство энергетики США предоставит бизнесу 19 тонн металла с высоким содержанием плутония из боеголовок времен холодной войны. Доступ к ресурсам могут открыть американской компании Oklo и французской Newcleo.
В Мордовии в результате удара дронов ВСУ повреждено предприятие
В Мордовии после атаки украинских БПЛА повреждено одно из предприятий. Об этом сообщил губернатор республики Артем Здунов. Всего в ночь на 22 октября российские средства ПВО уничтожили и нейтрализовали 33 украинских беспилотника над девятью регионами и акваториями Черного и Азовского морей.