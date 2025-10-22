В МИД РФ заявили о гарантиях безопасности со стороны Киева для Запорожской АЭС

Электропередача «Ферросплавная-1» была выведена из строя еще в мае, а линия «Днепровская» прекратила функционирование 23 сентября после обстрелов со стороны ВСУ. С этого момента энергообеспечение атомной станции поддерживалось исключительно за счет резервных дизель-генераторов. В Международном агентстве по атомной энергии констатировали, что отключение «Днепровской» стало уже десятым эпизодом полной утраты внешнего электропитания объекта.