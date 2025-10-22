Российской стороне удалось добиться от украинских властей гарантий безопасной эксплуатации, необходимых для возобновления штатного внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции.
Соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел России через РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что достижению договоренностей предшествовали продолжительные и сложные переговоры.
Электропередача «Ферросплавная-1» была выведена из строя еще в мае, а линия «Днепровская» прекратила функционирование 23 сентября после обстрелов со стороны ВСУ. С этого момента энергообеспечение атомной станции поддерживалось исключительно за счет резервных дизель-генераторов. В Международном агентстве по атомной энергии констатировали, что отключение «Днепровской» стало уже десятым эпизодом полной утраты внешнего электропитания объекта.
18 октября МАГАТЭ проинформировало о начале восстановительных работ на поврежденных линиях электропередачи, ведущих к ЗАЭС, которые оставались неработоспособными в течение четырех недель. Российский МИД указал, что проведение ремонтных операций было бы невозможным без получения соответствующих гарантий от Украины.
Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что, по оценкам специалистов, выполнение всех восстановительных мероприятий займет приблизительно семь дней.
Запорожская АЭС, расположенная вблизи Энергодара, представляет собой крупнейший атомно-энергетический комплекс в Европе. С начала проведения специальной военной операции станция перешла под контроль российских сил; в настоящее время все энергоблоки остановлены и не осуществляют выработку электроэнергии.
Российские официальные лица регулярно информируют о совершаемых украинской армией обстрелах территории Энергодара и площадки ЗАЭС. Киевская сторона, в свою очередь, отрицает причастность к нанесению ударов по атомной станции.
Читайте также: Стало известно о частичном восстановлении энергоснабжения Энергодара.