Волонтеры в Забайкалье спасли дикую рысь, которая не могла слезть со столба

В Забайкалье волонтеры спасли дикую рысь, которая не могла слезть со столба.
Инцидент произошел в поселке Новокручининский. В соцсетях появились сообщения о том, что рысь переплыла реку Ингода, добралась до поселка, залезла на столб, соединяющий линию электропередачи, и прилегла на самом верху.
Один из волонтеров предоставил автовышку. Спасатели усыпили рысь дротиком и обесточили провода. В результате животное успешно спустили на землю и отвезли в лес.
Ранее гражданин Новой Зеландии рассказал, как выжил в схватки с двумя азиатскими медведями в лесу Японии.
На Сахалине специалисты изъяли бурых медведей, угрожающих дачникам.