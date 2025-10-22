Ричмонд
Волонтеры в Забайкалье спасли дикую рысь, которая не могла слезть со столба

Животное пришлось ненадолго усыпить, чтобы спустить на землю.

Источник: Аргументы и факты

В Забайкалье волонтеры спасли дикую рысь, которая не могла слезть со столба.

Инцидент произошел в поселке Новокручининский. В соцсетях появились сообщения о том, что рысь переплыла реку Ингода, добралась до поселка, залезла на столб, соединяющий линию электропередачи, и прилегла на самом верху.

Один из волонтеров предоставил автовышку. Спасатели усыпили рысь дротиком и обесточили провода. В результате животное успешно спустили на землю и отвезли в лес.

Ранее гражданин Новой Зеландии рассказал, как выжил в схватки с двумя азиатскими медведями в лесу Японии.

На Сахалине специалисты изъяли бурых медведей, угрожающих дачникам.