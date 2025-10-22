Ричмонд
Бойцы ВДВ продвигаются в центр запорожского поселка Степногорск

По информации источников, бои в поселке ведут военнослужащие двух десантно-штурмовых полков ВДВ.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские десантники продвигаются в центр поселка Степногорск, сообщил в среду Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Продолжается продвижение ВС РФ в Степногорске. Прямо сейчас бои ведут наши бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ. Продвигаемся в центр и по флангам Степногорска», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация о переходе под контроль российских войск большей части села Приморское под Степногорском.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, освобождение Приморского и Степногорска откроет российским военным путь на город Запорожье.