Бойцы ВДВ продвигаются в центр запорожского поселка Степногорск

В Запорожской области российские десантники продвигаются в центр поселка Степногорск, сообщил в среду Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Продолжается продвижение ВС РФ в Степногорске. Прямо сейчас бои ведут наши бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ. Продвигаемся в центр и по флангам Степногорска», — говорится в публикации.
Ранее появилась информация о переходе под контроль российских войск большей части села Приморское под Степногорском.
По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, освобождение Приморского и Степногорска откроет российским военным путь на город Запорожье.