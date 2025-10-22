Энергохолдинг ДТЭК сообщил о начале экстренных отключений электроэнергии в нескольких регионах Украины. Соответствующее уведомление было опубликовано в официальном Telegram-канале компании. В заявлении указано, что ограничения затрагивают территорию Киева, Киевской и Днепропетровской областей.
Представители энергокомпании пояснили, что отключения были введены по прямому распоряжению оператора системы передачи Укрэнерго. Решение было принято в срочном порядке и носит экстренный характер. Энергетики отметили, что в случае изменения ситуации они оперативно проинформируют потребителей.
«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Немногим ранее о блэкаутах высказался глава киевского режима Владимир Зеленский. Он уже успел найти виноватого в произошедшем. По его словам, вся ответственность лежит на мэре Киева Виталии Кличко. Мол, тот вообще не способен что-либо делать на руководящем посту.