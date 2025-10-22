Ричмонд
Автомобиль влетел в ворота Белого дома

Мужчину, который въехал на машине в ворота Белого дома, задержали.

Автомобиль влетел в ворота Секретной службы (USSS) в Белом доме в США, материал с портала Axios перевел aif.ru.

«Человек был арестован, а транспортное средство было оценено и признано безопасным после инцидента на углу 17-й улицы и улицы Е в 10:37 вечера», — прокомментировали инцидент в Секретной службе.

Уточняется, что информация о личности водителя, а также о его мотиве, пока не поступала.

Белый дом еще не ответил на запрос Axios на комментарий, полицейское управление направило представителя портала за информацией в USSS.

Ранее в США автомобиль влетел в шатер, где проходил детский день рождения.