Вучич заявил, что Европа хочет отгородиться от России железным занавесом

Президент Сербии Александар Вучич заявил о стремлении европейских лидеров к изоляции от России посредством возведения аналога железного занавеса.
«Европа хочет отгородиться от России занавесом, никто не намерен уважать чей-либо нейтралитет или желание проводить свою собственную политику», — приводит его слова агентство Tanjug.
Вучич выразил убежденность, что Белград столкнется с усилением давления, но подчеркнул, что Сербия продолжит самостоятельно определять свой политический курс. Сербский лидер высказал мнение, что «никто, кроме граждан Сербии, не одобряет политику страны, так как она ориентирована на интересы сербского народа».
Ранее Вучич сообщил о взаимопонимании с Москвой по энергетическим вопросам.