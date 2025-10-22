Вучич заявил, что Европа хочет отгородиться от России железным занавесом

Вучич выразил убежденность, что Белград столкнется с усилением давления, но подчеркнул, что Сербия продолжит самостоятельно определять свой политический курс. Сербский лидер высказал мнение, что «никто, кроме граждан Сербии, не одобряет политику страны, так как она ориентирована на интересы сербского народа».