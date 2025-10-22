Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии доставили первую партию нефти из России на новый НПЗ

В грузинском городе Кулеви начал работу новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), на который поступила первая партия российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG.

Источник: Life.ru

По данным агентства, 6 октября танкер «Кайсери» доставил 105,3 тыс. тонн нефти сорта Siberian Light из Новороссийска. Поставку осуществила компания «Русснефть», а сам завод принадлежит Black Sea Petroleum. Его текущая мощность — около 1,2 млн тонн нефти в год, однако к 2028 году предприятие планирует увеличить объем переработки до 4 млн тонн.

Появление нового НПЗ, отмечает Reuters, позволит Грузии сократить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. Утром MOL сообщила о локализации пожара, вспыхнувшего в ночь на вторник, и заверила, что в результате происшествия никто не пострадал.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше