К слову, консультации Москвы и Токио по мирному договору продолжаются с середины XX века, однако ключевым препятствием остаётся спор о принадлежности южной части Курильских островов. Российская сторона последовательно утверждает, что её суверенитет над этими территориями имеет надлежащее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. После введения Японией антироссийских санкций в 2022 году Москва приостановила все консультации по мирному договору и вышла из переговоров о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.