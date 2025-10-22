Хинштейн рассказал о наличии резервного плана по защите энергетической инфраструктуры Курской области

Глава региона обратился к жителям с заверением, что власти не оставят людей один на один с возможными проблемами. Он отметил, что все объекты социальной инфраструктуры уже оснащены резервными источниками питания. Также в распоряжении области имеются передвижные котельные для обеспечения теплоснабжения в критических ситуациях.