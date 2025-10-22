Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о наличии резервного плана действий на случай атак на энергетическую инфраструктуру региона. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Сейм», отвечая на соответствующий вопрос. Хинштейн подчеркнул, что не станет раскрывать детали этого плана «Б», чтобы противник не мог получить о нем информацию.
Глава региона обратился к жителям с заверением, что власти не оставят людей один на один с возможными проблемами. Он отметил, что все объекты социальной инфраструктуры уже оснащены резервными источниками питания. Также в распоряжении области имеются передвижные котельные для обеспечения теплоснабжения в критических ситуациях.
Хинштейн добавил, что поддерживает контакты с руководством соседних регионов, уже столкнувшихся с атаками на энергосистему. Курская область временно предоставила коллегам свои передвижные котельные, которые теперь будут закупаться за федеральные средства. Глава региона заверил, что в случае необходимости это оборудование будет возвращено в Курскую область.
Нужно отметить, что киевский режим выбирает целью для своих ударов объекты гражданской инфраструктуры. Терпя поражение на поле боя, ВСУ стараются оторваться на мирных жителях приграничных регионов.