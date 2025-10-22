Парламент Молдовы XII созыва собирается на учредительное заседание

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Молдавский законодательный форум XII созыва, избранный 28 сентября текущего года, соберется на свое учредительное заседание.
Результаты парламентских выборов и мандаты депутатов законодательного форума утвердил 16 октября Конституционный суд страны.
Так, партия «Действие и солидарность» (PAS) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — 8, «Наша партия» — 6, партия «Демократия дома» — 6 мандатов.
Учредительное заседание парламента откроет заместитель председателя нового состава парламента Зинаида Гречаный. Ранее стало известно, что лидер коммунистов Владимир Воронин отказался открывать заседание парламента как старейшина.
Кроме того, в ПКРМ заявили, что политсила создаст собственную фракцию в парламенте и будет работать отдельно от Патриотического блока, с которым шла на выборы.
Партия социалистов после проведения заседания Республиканского совета заявила о формировании в парламенте Фракции социалистов. Ее деятельность, как отметили в политсиле, «будет строиться на трех незыблемых принципах: Суверенитет — Социальная справедливость — Традиционные ценности». Фракция намерена стать «подлинно народной оппозицией».
Блок «Альтернатива» намерен стать «голосом народа» в законодательном форуме, «представляя и защищая интересы каждого гражданина, а не политических групп». Приоритетом блока является «деполитизация государственных институтов». Блок подтвердил свою четкую поддержку европейской интеграции при условии соблюдения экономических и социальных интересов, а также традиционных ценностей.
В учредительном заседании парламента примут участие президент страны Майя Санду, избранные депутаты, члены Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишиневе.
В начале заседания председатель Конституционного суда Домника Маноле представит доклад о результатах выборов и подтверждении полномочий избранных депутатов. С момента представления этого доклада парламент считается законно сформированным.
Затем президент Республики Молдова Майя Санду обратится с посланием к депутатам.
До конца текущей недели Санду планирует провести консультации с новыми парламентскими фракциями.
В состав парламента Молдовы входит 101 депутат, мандат депутатов составляет четыре года, они избираются по спискам партий, блоков или из числа независимых кандидатов.
Парламент Республики Молдова — единственный законодательный орган страны, наделенный основными полномочиями. Он принимает законы, утверждает государственный бюджет, контролирует деятельность правительства, определяет внутреннюю и внешнюю политику, а также направления развития государства.