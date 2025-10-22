Появились сообщения о занятии бойцами РФ большей части Новониколаевки

В Запорожской области российские бойцы взяли под контроль большую часть села Новониколаевка под Гуляйполем, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, украинские боевики остаются в отдельных зданиях и укреплениях на территории села, откуда их выдавливают военнослужащие РФ в ходе зачистки.
Сообщается об ожесточенных боях в центре и на севере Новониколаевки.
Ранее появилась информация о переходе под контроль российских войск запорожского села Малая Токмачка. Были опубликованы кадры прорыва российской бронетехники в этот населенный пункт.