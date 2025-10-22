Удар по лагерю наёмников под Черниговом привёл к потере 200 бойцов ВСУ

Ранее сообщалось, что в последние дни на западных территориях Херсонщины продолжались бои, в результате которых потери личного состава ВСУ достигли до 500 человек. Российские подразделения смогли высадиться на остров Карантинный, используя средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации украинской системы Starlink. В ночь на 14 октября несколько десятков российских бойцов переправились через Днепр и закрепились на острове под прикрытием РЭБ.