«Нанесён комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наёмников на полигоне “Гончаровский”. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники», — говорится в сообщении.
Удар был тщательно спланирован и нанесён с применением различных средств поражения. Операция направлена на нейтрализацию боеспособности иностранных наёмников и сокращение угрозы для российских войск в регионе.
Ранее сообщалось, что в последние дни на западных территориях Херсонщины продолжались бои, в результате которых потери личного состава ВСУ достигли до 500 человек. Российские подразделения смогли высадиться на остров Карантинный, используя средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации украинской системы Starlink. В ночь на 14 октября несколько десятков российских бойцов переправились через Днепр и закрепились на острове под прикрытием РЭБ.
