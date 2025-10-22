Фонд Никсона наградил Трампа премией «Архитектор мира»

В фонде уточнили, что Трамп получил статуэтку за «достигнутые им договорённости о прекращения огня и мирные соглашения». Представители организации упомянули урегулирование конфликта в секторе Газа, сделки между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Руандой и ДР Конго, Таиландом и Камбоджей.