Фонд Никсона наградил Трампа премией «Архитектор мира»

Глава Белого дома Дональд Трамп был удостоен премии «Архитектор мира», которую учредил в 1995 году фонд, основанный 37-м американским президентом Ричардом Никсоном, сообщила администрация Соединённых Штатов.
Награду лауреату вручил председатель совета директоров этой организации и бывший советник лидера США по национальной безопасности Роберт О Брайен. На торжественном мероприятии также присутствовали члены семьи Никсонов.
В фонде уточнили, что Трамп получил статуэтку за «достигнутые им договорённости о прекращения огня и мирные соглашения». Представители организации упомянули урегулирование конфликта в секторе Газа, сделки между Арменией и Азербайджаном, Индией и Пакистаном, Руандой и ДР Конго, Таиландом и Камбоджей.
Отдельно фонд указал на усилия Трампа, которые направлены на решение украинского кризиса.
Напомним, 17 октября президент США заявил, что его обманули с вручением Нобелевской премии мира. Глава Белого дома утверждает, что ему обещали эту награду после завершения очередного военного конфликта. По словам американского лидера, он якобы завершил восемь конфликтов.
20 октября стало известно, что в Конгресс США внесли законопроект об учреждении ежегодной премии мира имени Дональда Трампа. Автором идеи стал республиканец Энди Барр.