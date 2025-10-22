Стало известно о масштабах разрушений в Батайске после атаки украинских дронов

В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от горожан с просьбой о предоставлении единовременной финансовой помощи. Помимо жилого фонда, зафиксированы повреждения семи торговых объектов, частного медицинского учреждения и более четырех десятков автомобилей.