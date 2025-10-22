Ричмонд
Стало известно о масштабах разрушений в Батайске после атаки украинских дронов

Специалисты зафиксировали многочисленные повреждения в 131 квартире жилых домов Батайска, пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ.

Специалисты зафиксировали многочисленные повреждения в 131 квартире жилых домов Батайска, пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ. Соответствующую информацию обнародовал мэр города Валентин Кукин в своем телеграм-канале.

На текущий момент завершено обследование 140 жилых помещений в восьми многоквартирных зданиях, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Как отметил мэр, в 131 квартире выявлены разрушения различной степени интенсивности.

В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от горожан с просьбой о предоставлении единовременной финансовой помощи. Помимо жилого фонда, зафиксированы повреждения семи торговых объектов, частного медицинского учреждения и более четырех десятков автомобилей.

Кукин сообщил о непрекращающейся круглосуточной работе аварийных служб на местах происшествий. Приоритетной задачей определено оказание всесторонней поддержки пострадавшим, восстановление нормальных условий жизнедеятельности и теплоснабжения в каждом поврежденном доме.

Глава города отдельно подчеркнул, что в результате инцидента, по счастливой случайности, никто из местных жителей не получил ранений и травм.

