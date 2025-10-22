Ричмонд
Reuters: Россия направила ноту США с требованиями по Украине

Россия направила США закрытую дипломатическую ноту («non-paper») с условиями для заключения мирного соглашения по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. В документе Москва вновь подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией ДНР и ЛНР.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

По словам одного из источников агентства, такая позиция России фактически противоречит текущему курсу президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, выступает за заморозку линии фронта на существующих позициях.

Накануне французское агентство AFP сообщало, что встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским была напряженной. Высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству, что господин Трамп оказывал давление на Украину, пытаясь склонить ее отказаться от части Донбасса. Собеседник AFP отметил, что политика американского президента в отношении украинского урегулирования «движется по кругу».

