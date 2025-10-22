Reuters: Россия направила ноту США с требованиями по Украине

Россия направила США закрытую дипломатическую ноту («non-paper») с условиями для заключения мирного соглашения по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. В документе Москва вновь подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией ДНР и ЛНР.