Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров LAV

Канада отменила контракт на поставку 25 восстановленных бронетранспортеров LAV Украине, передает телеканал CBC со ссылкой на главу минобороны страны Дэвида Макгинти.
В сообщении говорится, что контракт был официально отменен. Макгинти отказался вдаваться в подробности.
Отметим, что в 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 бронетранспортеров LAV на восстановление для последующей их передачи Киеву.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС не хватает 300 тысяч снарядов для отправки Киеву.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина требует от ЕС еще 60 млрд евро на вооружение.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше