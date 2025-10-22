Ричмонд
Канада отменила контракт на поставку Украине бронетранспортеров LAV

В Минобороны Канады отказались вдаваться в подробности отмены сделки.

Источник: Аргументы и факты

Канада отменила контракт на поставку 25 восстановленных бронетранспортеров LAV Украине, передает телеканал CBC со ссылкой на главу минобороны страны Дэвида Макгинти.

В сообщении говорится, что контракт был официально отменен. Макгинти отказался вдаваться в подробности.

Отметим, что в 2023 году Канада передала компании Armatec Survivability 25 бронетранспортеров LAV на восстановление для последующей их передачи Киеву.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС не хватает 300 тысяч снарядов для отправки Киеву.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина требует от ЕС еще 60 млрд евро на вооружение.

