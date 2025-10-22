Политолог раскрыл, когда Европа прекратит помогать Киеву

Ранее портал Euractiv опубликовал отчет Кильского института мировой экономики, данные которого свидетельствуют о существенном сокращении военной поддержки Киева со стороны ЕС. В июле и августе европейские страны тратили на вооружение и боеприпасы для Украины по 1,65 млрд евро в месяц. В январе-июне 2025 года ежемесячные расходы европейских союзников на помощь Киеву были более чем в два раза выше. В первом полугодии Евросоюз отправлял ВСУ военные грузы на 3,85 млрд евро в месяц.