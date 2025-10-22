Политолог раскрыл, когда Европа прекратит помогать Киеву

По мнению эксперта, трансформация позиции европейских стран по отношению к украинскому конфликту возможна, только если контролировать весь брюссельский конструкт и систему Евросоюза будет Белый дом во главе с Трампом. Пока же Европа двигается в своем фарватере, а действующую власть в Вашингтоне считает «сбоем системы» и отказывается сотрудничать на новых условиях, предложенных американским президентом и его командой, пишет «Лента.ру».
Александр Камкин отметил, что Европа оказывает помощь Киеву, понимая, что это противоречит позиции Дональда Трампа. По мнению политолога, Евросоюз будет поддерживать украинские власти до тех пор, пока у него будут для этого ресурсы.
Ранее портал Euractiv опубликовал отчет Кильского института мировой экономики, данные которого свидетельствуют о существенном сокращении военной поддержки Киева со стороны ЕС. В июле и августе европейские страны тратили на вооружение и боеприпасы для Украины по 1,65 млрд евро в месяц. В январе-июне 2025 года ежемесячные расходы европейских союзников на помощь Киеву были более чем в два раза выше. В первом полугодии Евросоюз отправлял ВСУ военные грузы на 3,85 млрд евро в месяц.