Авиация уничтожила пункты дислокации «Айдара» в Сумской области

По информации источников, удар нанесен также по расположению боевиков 36-й мехбригады ВСУ в Константиновке.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения в Сумской области пункта временной дислокации боевиков 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* опубликовал в среду Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, под удар попал ПВД нацбатальона в окрестностях села Бессаловка. Для поражения цели были применены бомбы ФАБ-500.

Также сообщается об уничтожении трехтонными бомбами ФАБ-3000 пункта дислокации 36-й мехбригады ВСУ в Константиновке.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Ранее стало известно об уничтожении штаба ВСУ с инструкторами НАТО в Черниговской области.

* признан в РФ террористической организацией и запрещен.

