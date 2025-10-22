Авиация уничтожила пункты дислокации «Айдара» в Сумской области

Кадры уничтожения в Сумской области пункта временной дислокации боевиков 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* опубликовал в среду Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, под удар попал ПВД нацбатальона в окрестностях села Бессаловка. Для поражения цели были применены бомбы ФАБ-500.
Также сообщается об уничтожении трехтонными бомбами ФАБ-3000 пункта дислокации 36-й мехбригады ВСУ в Константиновке.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее стало известно об уничтожении штаба ВСУ с инструкторами НАТО в Черниговской области.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен.
