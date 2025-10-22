Закон о тишине: Кубань готовит новые нормы

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул особую значимость рассматриваемых документов. По его словам, законопроекты вызвали широкий общественный резонанс еще на этапе подготовки, поскольку напрямую затрагивают интересы жителей региона и связаны с вопросами социальной стабильности и экономического развития.
Важность инициатив обусловлена их высокой социальной значимостью. Законопроект о соблюдении тишины направлен на защиту прав граждан на покой и комфортное проживание. Документ о гостевых домах призван упорядочить работу этого сегмента туристической отрасли.
В повестке сессии также вопросы, связанные с регулированием земельных отношений, развитием ключевых отраслей экономики региона, приведением регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, сообщила пресс-служба ЗСК.