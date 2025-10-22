Ричмонд
Закон о тишине: Кубань готовит новые нормы

На предстоящей сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты рассмотрят порядка 30 вопросов. Особое внимание будет уделено законопроектам о соблюдении тишины и регулировании деятельности гостевых домов.

Источник: Reuters

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул особую значимость рассматриваемых документов. По его словам, законопроекты вызвали широкий общественный резонанс еще на этапе подготовки, поскольку напрямую затрагивают интересы жителей региона и связаны с вопросами социальной стабильности и экономического развития.

Важность инициатив обусловлена их высокой социальной значимостью. Законопроект о соблюдении тишины направлен на защиту прав граждан на покой и комфортное проживание. Документ о гостевых домах призван упорядочить работу этого сегмента туристической отрасли.

В повестке сессии также вопросы, связанные с регулированием земельных отношений, развитием ключевых отраслей экономики региона, приведением регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, сообщила пресс-служба ЗСК.