Закон о тишине: Кубань готовит новые нормы

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул особую значимость рассматриваемых документов. По его словам, законопроекты вызвали широкий общественный резонанс еще на этапе подготовки, поскольку напрямую затрагивают интересы жителей региона и связаны с вопросами социальной стабильности и экономического развития.