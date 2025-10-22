FT: в Европе появится общая база данных для БПЛА

«Идеальная система — это когда у нас есть как минимум европейская регистрация и общая база данных», — цитирует министра «Ура.ру». Кентен добавил, что наличие этих компонентов позволит создать эффективную «систему оповещения».
Еврокомиссия ранее выступила с инициативой создания «стены дронов» на восточных границах Евросоюза. Проект, который поддерживают несколько стран, включая Германию, Польшу и Финляндию, направлен на защиту от потенциальных угроз и предусматривает комплексный мониторинг для обнаружения малых БПЛА.
