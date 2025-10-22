Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: в Европе появится общая база данных для БПЛА

Бельгия предложила предотвращать гибридные угрозы с помощью дронов, которые будут вести картографирование в реальном времени. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра внутренних дел страны Бернара Кентена.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Идеальная система — это когда у нас есть как минимум европейская регистрация и общая база данных», — цитирует министра «Ура.ру». Кентен добавил, что наличие этих компонентов позволит создать эффективную «систему оповещения».

Для противодействия проникновению в воздушное пространство Евросоюза подозрительных дронов министр настаивает на двух мерах: обязательной регистрации всех БПЛА и внедрении системы их идентификации для различения гражданских и военных моделей.

Еврокомиссия ранее выступила с инициативой создания «стены дронов» на восточных границах Евросоюза. Проект, который поддерживают несколько стран, включая Германию, Польшу и Финляндию, направлен на защиту от потенциальных угроз и предусматривает комплексный мониторинг для обнаружения малых БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше