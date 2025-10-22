Госдума отклонила законопроект КПРФ о закрытии Ельцин-центра

С инициативой закрытия Ельцин-центра еще в январе 2023 года выступил коммунист Владимир Исаков — по его словам, центр «выстроен по лучшим лекалам Сороса», и через «конкретного человека продвигаются идеи ненависти к России, ко всему русскому». Несмотря на то, что вопросов к деятельности Бориса Ельцина у членов КПРФ нет, на заседании коммунисты настаивали, что полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога, режиссер Никита Михалков и некоторые «большие чиновники» неоднократно задавали вопросы к содержанию экспозиций в Ельцин-центре, а жители не раз выражали отношение к фигуре президента, оскверняя установленный ему памятник. Инициативу также поддержали в партии «Справедливая Россия — За правду».