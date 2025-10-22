Визит Владимира Зеленского в США обернулся провалом, считает Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
По мнению политика, Вашингтон устал от пустых обещаний украинского лидера, который продолжает настаивать на эскалации конфликта вместо мирных инициатив.
Медведчук отметил, что Зеленский привёз в США не план урегулирования, а призыв к продолжению боевых действий. Он считает, что глава киевского режима с 2022 года повторяет одну и ту же идею: весь мир должен объединиться против России, которую он называет угрозой «цивилизованному» миру.
Медведчук обратил внимание, что Зеленский требует от других стран финансировать его режим, так как экономика Украины разрушена из-за некомпетентности и коррупции властей. Страна, как утверждает Медведчук, превратилась в «огромное кладбище и концлагерь».
Как ранее сообщал телеканал CNN, президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios со ссылкой на источники уточнил, что США пока не намерены поставлять Украине ракеты Tomahawk. Канцлер Германии Фридрих Мерц также признал, что визит Зеленского в Вашингтон не оправдал его ожиданий.