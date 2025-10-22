США устали слушать бредни Зеленского: Медведчук указал на противоречие в политике Киева

Как ранее сообщал телеканал CNN, президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios со ссылкой на источники уточнил, что США пока не намерены поставлять Украине ракеты Tomahawk. Канцлер Германии Фридрих Мерц также признал, что визит Зеленского в Вашингтон не оправдал его ожиданий.