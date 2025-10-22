МИД: «инфобалаган» вокруг встречи Лаврова и Рубио поддерживает Зеленского

«Инфобалаган» СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлен на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Зеленский вернулся из США «не со щитом, а на щите», без традиционно бравурных настроений. Ему также «нечем хвалиться» в зоне боевых действий. Кроме того, мир признает его «конченную террористическую сущность».
Захарова допустила, что в этом состоянии «вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать», «чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки», «чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться».
При этом, по словам представителя МИД, цепляться уже не за что, поскольку «внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась», они испытывают друг к другу «чудовищную ненависть и страх».
Захарова добавила, что как только появится информация о возможной встрече Лаврова и Рубио, Москва ей обязательно поделится.
Ранее она заявляла, что западные СМИ занялись «инфобалаганом», распространяя от имени анонимных источников противоречивую информацию о встрече Лаврова и Рубио.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал публикации о якобы отложенной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США нечистоплотной работой.