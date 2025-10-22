Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: «инфобалаган» вокруг встречи Лаврова и Рубио поддерживает Зеленского

Мария Захарова рассказала, кому может быть выгоден «инфобалаган» вокруг встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

«Инфобалаган» СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлен на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Зеленский вернулся из США «не со щитом, а на щите», без традиционно бравурных настроений. Ему также «нечем хвалиться» в зоне боевых действий. Кроме того, мир признает его «конченную террористическую сущность».

Захарова допустила, что в этом состоянии «вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать», «чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки», «чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться».

При этом, по словам представителя МИД, цепляться уже не за что, поскольку «внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась», они испытывают друг к другу «чудовищную ненависть и страх».

Захарова добавила, что как только появится информация о возможной встрече Лаврова и Рубио, Москва ей обязательно поделится.

Ранее она заявляла, что западные СМИ занялись «инфобалаганом», распространяя от имени анонимных источников противоречивую информацию о встрече Лаврова и Рубио.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал публикации о якобы отложенной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США нечистоплотной работой.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше