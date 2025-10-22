Преждена Западе рассказали, почему Зеленский не хочет заключать мир с Россией. По мнению журналиста Томаса Фази, все из-за банального страха. Украинские власти и сам Зеленский попросту боятся населения своей страны. Поскольку, снова обретя свободу слова, простые люди будут говорить правду о кровавом режиме.