Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию. Соответствующее утверждение он разместил на своей странице в социальной сети X.
Мема обратил внимание на использование Украиной британских ракет Storm Shadow для атак по территории России. Он констатировал, что Москва отвечает на каждую атаку со стороны Киева более мощными действиями. Мема добавил, что западные страны не проявляют готовности вести переговоры по ключевым вопросам.
Политик призвал главу киевского режима смягчить риторику для реального разрешения конфликта. Он указал на прямую зависимость между уважительным языком общения и шансами на прекращение боевых действий.
«Я призываю Зеленского смягчить тон, если он действительно заинтересован в разрешении этого конфликта. Чем уважительнее будет язык общения, тем больше шансов на прекращение», — заключил он.
